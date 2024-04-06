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Дубль Макдэвида помог «Эдмонтону» обыграть «Колорадо». У Маккиннона — одно очко

Дубль Макдэвида помог «Эдмонтону» обыграть «Колорадо». У Маккиннона — одно очко
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В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Эдмонтон Ойлерз» и «Колорадо Эвеланш». Встреча получилась результативной и завершилась победой хозяев со счётом 6:2.

Две заброшенные шайбы в составе победителей в свой актив записали звёздный канадский форвард Коннор Макдэвид и Эвандер Кейн. Ещё по разу сегодня отличились Кори Перри и Маттиас Экхольм.

У гостей забивали Джонатан Друен и российский форвард Валерий Ничушкин. Канадец Натан Маккиннон записал на свой счёт результативную передачу.

После сегодняшнего матча «Эдмонтон» находится на пятом месте турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 97 очков. «Колорадо» набрал 102 очка и занимает третью строчку.

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НХЛ - регулярный чемпионат
06 апреля 2024, суббота. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
6 : 2
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Перри (Нурс, Сеси) – 01:52     1:1 Друен (Маккиннон, Рантанен) – 11:58     1:2 Ничушкин (Лехконен, Макар) – 15:59     2:2 Макдэвид (Экхольм, Драйзайтль) – 17:18     3:2 Экхольм (Драйзайтль, Бушар) – 28:55     4:2 Кейн (Маклауд, Сеси) – 39:58     5:2 Макдэвид (Бушар) – 44:05     6:2 Кейн (Маклауд, Кулак) – 51:59    
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