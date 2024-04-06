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Крайдер вышел на второе место в истории «Рейнджерс» по голам в большинстве

Крайдер вышел на второе место в истории «Рейнджерс» по голам в большинстве
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:3.

В составе победителей отличились Уилл Кайлли, Баркли Гудроу (дубль) и Крис Крайдер, ставший автором решающей шайбы. Американский форвард отличился на 51-й минуте матча, реализовав большинство.

Проводящий всю карьеру в НХЛ в составе «Рейнджерс» Крайдер в 108-й раз использовал численное преимущество в североамериканской лиге, благодаря чему вышел на второе место в истории «Рейнджерс» по голам в большинстве.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 апреля 2024, суббота. 02:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
3 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Кайлли – 05:58     1:1 Копп (Велено, Зайдер) – 07:11     1:2 Гудроу (Веси, Бродзински) – 19:31     2:2 Комфер (Питри, Перрон) – 21:24     3:2 Ларкин (Перрон, Гостисбер) – 33:19 (pp)     3:3 Гудроу (Бродзински, Веси) – 33:44     3:4 Крайдер (Зибанеджад, Панарин) – 50:14 (pp)    

Сегодня Крис по этому показателю сравнялся с Родом Жильбером, тогда как клубный рекорд всё ещё принадлежит Камиллю Генри (116).

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