Крайдер вышел на второе место в истории «Рейнджерс» по голам в большинстве

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:3.

В составе победителей отличились Уилл Кайлли, Баркли Гудроу (дубль) и Крис Крайдер, ставший автором решающей шайбы. Американский форвард отличился на 51-й минуте матча, реализовав большинство.

Проводящий всю карьеру в НХЛ в составе «Рейнджерс» Крайдер в 108-й раз использовал численное преимущество в североамериканской лиге, благодаря чему вышел на второе место в истории «Рейнджерс» по голам в большинстве.

Сегодня Крис по этому показателю сравнялся с Родом Жильбером, тогда как клубный рекорд всё ещё принадлежит Камиллю Генри (116).