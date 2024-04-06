Крайдер вышел на второе место в истории «Рейнджерс» по голам в большинстве

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:3.
В составе победителей отличились Уилл Кайлли, Баркли Гудроу (дубль) и Крис Крайдер, ставший автором решающей шайбы. Американский форвард отличился на 51-й минуте матча, реализовав большинство.
Проводящий всю карьеру в НХЛ в составе «Рейнджерс» Крайдер в 108-й раз использовал численное преимущество в североамериканской лиге, благодаря чему вышел на второе место в истории «Рейнджерс» по голам в большинстве.
Сегодня Крис по этому показателю сравнялся с Родом Жильбером, тогда как клубный рекорд всё ещё принадлежит Камиллю Генри (116).
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