Морозов — о контракте Федотова: КХЛ с ИИХФ не ссорилась, мы просто не приняли их позицию

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов высказался о разногласиях с Международной федерацией хоккея в отношении контракта голкипера Ивана Федотова.

«Мы не ссорились. Мы просто не приняли позицию ИИХФ по трактовке правил перехода, которую они предоставили в федерацию и в ЦСКА. Мы действовали строго в рамках Трудового кодекса Российской Федерации в том, что касается ущемления прав российского гражданина на труд. Нами было получено предостережение от прокуратуры РФ о том, чтобы ни в коем случае не нарушали законы. Мы исходили из этого», — сказал Морозов в интервью «Российской газете».

Напомним, в августе 2023 года ИИХФ приняла решение дисквалифицировать российского вратаря Ивана Федотова на четыре месяца из-за подписания контракта с ЦСКА. ИИХФ признала соглашение с армейцами недействительным. Контракт Федотова с «Филадельфией Флайерз» оставался в силе. В итоге, несмотря на дисквалификацию, Федотов отыграл сезон-2023/2024 за армейский клуб, после чего отправился в НХЛ.