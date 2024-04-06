Кожевников — о Гатиятулине и «Сибири»: сначала согласился, потом отказался, что такого?

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил решение тренера Анвара Гатиятулина отказаться от работы в «Сибири», несмотря на предварительную договорённость.

«Дал согласие, ищет лучше себе условия. Что здесь такого? Сначала согласился, потом отказался. Посчитал, что это неправильно всё, посоветовался дома с семьёй. Кто знает, что произошло. Ничего здесь такого нет. Работа идёт», — цитирует Кожевникова «ВсёПроСпорт».

Напомним, ранее «Чемпионату» стало известно, что Анвар Гатиятулин дал окончательное согласие руководству «Ак Барса» возглавить команду. Гатиятулин отказал «Сибири», с которой у него была устная договорённость о подписании двухлетнего соглашения, а также ЦСКА, где Илья Воробьёв предлагал 48-летнему специалисту войти в тренерский штаб в качестве тренера по защитникам.