Что происходит на тренерском рынке КХЛ? Топ-клубы решили проблемы и подставили «Сибирь»

Через месяц в КХЛ откроется рынок свободных агентов, после чего начнутся официальные объявления о переходах хоккеистов из одной команды в другую. В свою очередь с тренерскими назначениями к тому моменту практически наверняка всё станет понятно. За последнюю неделю на тренерском рынке КХЛ закрылся целый ряд белых пятен, в результате чего многие клубы уже определились с тем, кто поведёт их в следующий сезон.

ЦСКА назначил Илью Воробьёва

Хоккейный клуб ЦСКА поступил абсолютно в своём стиле и не простил Сергею Фёдорову вылета в первом раунде плей-офф КХЛ. Хотел ли сам Фёдоров продолжать тренерскую работу в московском клубе, является дискуссионным вопросом, ответ на который может знать только он сам. На сей счёт существует различная инсайдерская информация, однако факт заключается в том, что в сухом пресс-релизе армейцев сказано о решении руководства клуба не продлевать контракт со специалистом, который привёл команду к двум подряд Кубкам Гагарина.

Сообщалось, что после увольнения с должности главного тренера Фёдоров может получить должность в управленческом аппарате ЦСКА. Но эта информация подтверждения на данный момент не получила. В следующий сезон москвичи пойдут под руководством Ильи Воробьёва, который два года назад в финале плей-офф КХЛ со своей «Магниткой» уступил как раз-таки Фёдорову и его ЦСКА. Такой вот поворот судьбы. В данный момент Воробьёв занимается подбором своего тренерского штаба. Интересно, продолжит ли работу в клубе один из самых авторитетных специалистов в России по работе с вратарями Сергей Наумов.

Московское «Динамо» продлило контракт с Алексеем Кудашовым

В ещё одном столичном клубе не стали рубить головы с плеч после сухого поражения во втором раунде плей-офф КХЛ и предсказуемо продлили контракт с Алексеем Кудашовым. В регулярном чемпионате бело-голубые показали наиболее стабильный уровень игры во всей лиге, закономерно выиграв второй в истории клуба Кубок Континента. Из плей-офф динамовцы вылетели на стадии четвертьфинала Кубка Гагарина и теперь займут пятое место в итоговой турнирной таблице.

Алексей Кудашов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Новый контракт со специалистом рассчитан на два сезона. После продления контракта с тренером бело-голубые приступили к решению ключевых селекционных моментов и уже успели официально продлить контракт с Джорданом Уилом. В самое ближайшее время будет объявлено о сохранении в рядах команды и другого канадского форварда – Эрика О’Делла. После этого москвичам останется решить вопрос с продлением контракта с Никитой Гусевым и формированием вратарской линии на следующий сезон.

«Ак Барс» назначает Анвара Гатиятулина

Два предыдущих тренерских назначения заставили корректировать свои планы казанский «Ак Барс». Изначально в Татарстане ожидали появления Воробьёва. В какой-то момент казалось, что его назначение в Казань является уже решённым вопросом, но тут в ситуацию вмешался ЦСКА, сработавший куда более оперативно. Затем в «Ак Барс» начали сватать Кудашова, но Алексей Николаевич принял решение продолжать работу в московском «Динамо».

В итоге «Ак Барс» пришлось переходить к плану C и возвращаться к давней идее о назначении Анвара Гатиятулина. Любопытно, что бывший главный тренер «Трактора» уже успел дать предварительное согласие подписать контракт с «Сибирью». Новосибирский клуб даже разместил пресс-релиз о достижении договорённости с тренером, но теперь всё изменилось. С вероятностью в 99% можно утверждать, что Гатиятулин сделал выбор в пользу более именитого клуба, тогда как «Сибири» теперь придётся искать другой вариант.

Официально о назначении Гатиятулина в «Ак Барс» будет объявлено после 1 мая. Причина задержки кроется в юридических моментах, связанных с тем, что до этого срока у тренера ещё действует контракт с «Трактором», из которого он был уволен в начале нынешнего сезона. Это обычная история для профессионального спорта. Так устроены очень многие контракты.

Минское «Динамо» сохраняет Дмитрия Квартальнова

Тренерский бизнес в КХЛ работает по принципу домино, где каждая следующая костяшка имеет непосредственную связь с предыдущей. Контракт Дмитрия Квартальнова с минским «Динамо» был подписан по схеме «1+2». Первый год российский тренер отработал в белорусской столице, после чего аккуратно стал присматривать альтернативные варианты. Квартальнов был одной из возможных опций для ЦСКА и «Ак Барса», но в Москве и Казани сделали иной выбор. Теперь же Дмитрий Вячеславович активирует продление контракта с «зубрами» и продолжит работу в Минске.

Дмитрий Квартальнов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Сергей Зубов возвращается в ХК «Сочи»

53-летний специалист ранее уже работал на берегу Чёрного моря, возглавляя «леопардов» на протяжении трёх сезонов (2017-2019). Под его руководством «Сочи» дважды выходил в плей-офф КХЛ, показывая довольно качественную игру, которая приносила результат в регулярном чемпионате.

Последнее время Зубов входил в тренерский штаб Романа Ротенберга в СКА, но теперь возвращается к самостоятельной работе в своём прежнем клубе. Контракт с «Сочи» будет рассчитан на два сезона.

«Авангард» утвердил Сергея Звягина на посту главного тренера

Совершивший экстраординарный шаг по смене главного тренера в ходе плей-офф «Авангард» после вылета от «Локомотива» пошёл уже на куда более предсказуемое решение. В журналистской среде первая информация о том, что именно Сергей Звягин лишится приставки исполняющего обязанности и будет утверждён главным «ястребов» на следующий сезон, появилась на следующее утро после первой победы «ястребов» в серии с железнодорожниками.

В итоге Звягин даже выиграл свою часть серии у Игоря Никитина (3-2), но в третий раунд «Авангард» всё равно не прошёл. Несмотря на это, в омском клубе не стали отказываться от первоначальных планов и оперативно утвердили специалиста на посту главного тренера. Будет интересно наблюдать за тем, как бывший тренер по работе с вратарями справится с куда более ответственной миссией.

Где ещё остались свободные тренерские места?

Противоречивая информация поступает о планах «Витязя» по решению тренерской проблемы. Подмосковный клуб уже успел официально расстаться с Дмитрием Рябыкиным, после чего ожидалось, что новым главным тренером базирующейся в Балашихе команды станет Вадим Епанчинцев, чья «Югра» продолжает борьбу за выход в финал плей-офф ВХЛ. Но сейчас этот вопрос подвис, и всё выглядит не так однозначно, как ещё пару недель назад.

В свою очередь, в казахстанском «Барысе» активно изучают рынок иностранных специалистов, намереваясь привезти тренера из Северной Америки или Европы. Также остаётся вакантной позиция главного тренера в «Куньлунь Ред Стар» и «Тракторе». Но перспективам Алексея Заварухина в Челябинске, очевидно, уже ничего не угрожает. Специалист выполнил задачу по прохождению двух раундов плей-офф и после завершения сезона наверняка будет утверждён на посту главного тренера. Тут не будет никакой сенсации и интриги.

Про ситуацию в «Сибири» же всё уже было сказано выше. Новосибирскому клубу остаётся только дать совет – срочно звоните Михаилу Кравцу. И тогда ваши матчи с «Авангардом» в следующем сезоне станут самыми смотрибельными и рейтинговыми во всей КХЛ. Армейское дерби моментально отойдёт на второй план. Все прильнут к экранам и будут следить за тем, как новосибирская команда будет настроена на сибирское дерби.