Форвард «Металлурга»: в равных составах мы на голову выше «Автомобилиста» играем

Нападающий «Металлурга» Павел Акользин рассказал, чего не хватило «Магнитке» во второй встрече с «Автомобилистом» в рамках полуфинальной серии Кубка Гагарина — 2024.

«Мы неплохо проходили среднюю зону, хоть у них и такой „автобус“ стоит в средней. Мы много играли у них в зоне, много бросали. У соперника хорошо сыграл вратарь, везде, где мог, – подтащил. Ну и мы, может быть, в каких-то моментах сыграли бесхитростно. Второй гол забивали – наверное, там была единственная хитрость. А так, да, в равных составах, как мне кажется, мы на голову выше соперника играем. Главное, нужно подтянуть дисциплину, и тогда у нас всё получится в серии», — цитирует Акользина официальный сайт «Металлурга».

Напомним, вчера, 5 апреля, в Магнитогорске завершился второй матч полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между местным «Металлургом» и екатеринбургским «Автомобилистом». Со счётом 4:2 победу одержали гости.