Директор «Спартака»: Гришин сообщил, что в его планах возглавить другую команду

Спортивный директор «Спартака» Роман Беляев заявил, что главный тренер клуба ВХЛ «Химик» Игорь Гришин намерен возглавить другую команду.

«Какова дальнейшая судьба главного тренера молодёжной команды Баркова и главного тренера команды ВХЛ Гришина? Начнём со второго вопроса. Вчера Игорь Владимирович приезжал к нам в офис. Мы с ним хорошо поговорили, пообщались. Он сказал нам, что его план на следующий сезон заключается в том, чтобы возглавить другую команду. Это правда. Мы поблагодарили его за те два сезона, которые он отработал в нашей системе. Пожелали ему удачи.

Со следующей недели начнём думать и встречаться с кандидатами на пост главного тренера «Химика». Будем обсуждать в том числе и с Алексеем Юрьевичем, потому что это очень важно, чтобы между штабами команд всегда был правильный коннект. Посмотрим. Я бы не сказал, что решение Гришина стало для нас неожиданным. Мы думали, что это возможно, но сейчас об этом знаем, так что движемся дальше. Вопрос про МХЛ обсудим на другой пресс-конференции», — передаёт слова Беляева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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