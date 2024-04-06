«За это лето мы усилимся». Главный тренер «Спартака» Жамнов — о подготовке к новому сезону

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов рассказал о подготовке красно-белых к новому сезону Континентальной хоккейной лиги.

«Когда мы только собрались на летние сборы, мы сразу рассказали, что мы можем усилить, где забивать больше. За один сезон команду тяжело построить. Выиграть всё — это так не работает. Нужен опыт, баланс в обороне и защите. Работа велась на протяжении всего сезона. Надо отдать должное руководству, мы понимали, где можем усилиться. За это лето мы усилимся.

На следующий сезон против нашей команды будут настраиваться по-другому. Это вызов для игроков. Удержаться на этой планке будет намного тяжелее и сложнее. Это вызов для тренерского штаба и игроков, нужно становиться сильнее», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.