Главный тренер «Спартака» Жамнов оценил введение перекрёстного плей-офф в КХЛ

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов оценил введение перекрёстного плей-офф в КХЛ в сезоне-2023/2024.

«У меня первый перекрёстный плей-офф. Перелёты стали дольше, разница часовых поясов сказывается. Тяжело сразу сказать, первый сезон такой полноценный. На этот вопрос ответят ребята, которые не первый год работают в роли первого тренера. Ясно, что эти команды мы видим меньше, чем те, которые играют в наших конференциях. Подстраиваемся, ищем варианты, как их обыгрывать. К этому надо привыкнуть. Эта система работает, стало интереснее для всех и болельщиков», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

30 марта состоялся шестой матч четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Спартаком» и магнитогорским «Металлургом». «Магнитка» одержала победу со счётом 3:0 и выбила красно-белых из розыгрыша Кубка Гагарина. В регулярке красно-белые заняли четвёртое место в таблице Запада.