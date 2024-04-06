Никитин прокомментировал победу «Локомотива» над «Трактором» в третьем матче серии

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин высказался о третьем матче полуфинальной серии Кубка Гагарина с «Трактором», в котором его команда одержала победу со счётом 2:1.

— Тяжёлая победа, готовимся дальше.

Тренер соперника пообещал, что в Челябинске они будут играть иначе. Им это удалось?

— Я не могу комментировать, как там «Трактор», мы концентрировались на своей игре. Мы не можем контролировать соперника, если ты не контролируешь себя, мы сосредоточились на контроле самих себя. Если бы я сверху смотрел игру, может быть, что-то сказал бы, а на лавке ты следишь за своими ребятами.

Почему вы вышли на разминку на пять минут позже соперника?

— Мы уже два или три года так делаем, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов

После сегодняшней победы «Локомотив» ведёт в серии со счётом 3-0.