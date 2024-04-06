Родевальд: плей-офф – не то время, когда получаются комбинационные голы

Нападающий «Трактора» Джек Родевальд высказался об игре в большинстве в третьем матче полуфинальной серии с «Локомотивом» в плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

«Это был очень сложный матч. У нас были хорошие возможности, но все знают, что «Локомотив» отличается оборонительным стилем игры. В третьем периоде нам удалось создать ещё больше моментов и даже забить гол. Вся команда понимает, что нам нужно прикладывать ещё больше усилий, чтобы перевернуть эту серию. Мы должны не забывать, что у нас потрясающая атака, играть более агрессивно и создавать больше моментов.

Игра «Трактора» в большинстве? В серии с Уфой у нас тоже не всё получалось с этим, но мы преуспевали благодаря другим компонентам. «Локомотив» блокирует большое количество бросков, и нам надо найти способ, чтобы завести шайбу в зону и забить нужные голы. Как можно улучшить большинство? Нужно быть лучше во всех компонентах – выигрывать вбрасывание, быть первыми на шайбе и сразу создавать трафик у ворот. Надо создавать такой хаос. Плей-офф – это не то время, когда получаются идеальные комбинационные голы» — приводит слова Родевальда пресс-служба КХЛ.

«Трактор» проиграл «Локомотиву» первые три матча полуфинала Кубка Гагарина и уступает в серии со счётом 0-3.