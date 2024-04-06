Евгению Малкину осталось четыре шайбы до 500 голов в карьере в НХЛ

В данный момент на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» в США проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Питтсбург Пингвинз» и «Тампой-Бэй Лайтнинг». Идёт второй период, счёт 4:1 в пользу хозяев льда.
Вторую и четвёртую шайбы в составе «Питтсбурга» забросил российский форвард Евгений Малкин. Эти голы стали для него 495-м и 496-м в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Таким образом, Малкину осталось четыре шайбы до отметки 500.
Пока лишь одному россиянину удавалось преодолеть этот рубеж — Александру Овечкину.
Напомним, сейчас в Западной конференции НХЛ идёт плотная борьба за выход в плей-офф. Восьмую строчку в данный момент занимает «Филадельфия Флайерз» (83 очка, 77 игр). На девятом месте — «Вашингтон Кэпиталз» (82 очка, 76 игр), на десятом — «Детройт Ред Уингз» с таким же количеством игр и очков. «Питтсбург» на 11-м месте с 81 очком после 76 встреч.
- 6 апреля 2024
-
21:51
-
21:37
-
21:14
-
21:00
-
20:45
-
20:26
-
20:07
-
19:52
-
19:32
-
19:18
-
18:12
-
17:45
-
17:33
-
17:26
-
17:19
-
17:12
-
16:43
-
16:25
-
15:50
-
15:28
-
15:13
-
14:47
-
14:30
-
14:13
-
14:05
-
13:48
-
13:32
-
13:10
-
12:48
-
12:41
-
12:38
-
12:36
-
12:32
-
12:28
-
12:21