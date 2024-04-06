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Евгению Малкину осталось четыре шайбы до 500 голов в карьере в НХЛ

Евгению Малкину осталось четыре шайбы до 500 голов в карьере в НХЛ
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В данный момент на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» в США проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Питтсбург Пингвинз» и «Тампой-Бэй Лайтнинг». Идёт второй период, счёт 4:1 в пользу хозяев льда.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 апреля 2024, суббота. 20:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Перерыв
4 : 1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Кросби (Раст, Карлссон) – 04:20     2:0 Малкин (Карлссон, Бантинг) – 26:06     2:1 Стэмкос (Хедман, Кучеров) – 32:15 (pp)     3:1 Летанг – 34:39     4:1 Малкин (Бантинг) – 36:57    

Вторую и четвёртую шайбы в составе «Питтсбурга» забросил российский форвард Евгений Малкин. Эти голы стали для него 495-м и 496-м в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Таким образом, Малкину осталось четыре шайбы до отметки 500.

Пока лишь одному россиянину удавалось преодолеть этот рубеж — Александру Овечкину.

Напомним, сейчас в Западной конференции НХЛ идёт плотная борьба за выход в плей-офф. Восьмую строчку в данный момент занимает «Филадельфия Флайерз» (83 очка, 77 игр). На девятом месте — «Вашингтон Кэпиталз» (82 очка, 76 игр), на десятом — «Детройт Ред Уингз» с таким же количеством игр и очков. «Питтсбург» на 11-м месте с 81 очком после 76 встреч.

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