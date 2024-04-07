Мэттьюс вышел на третье место по голам в одном сезоне за последние 30 лет в НХЛ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла в Монреале на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой гостей со счётом 2:4.

За «Торонто», помимо прочих, отличился нападающий Остон Мэттьюс. Гол в этом матче стал для лучшего снайпера текущего регулярного чемпионата 64-м в нынешнем сезоне. Благодаря этому он вышел на третье место по голам в одном сезоне за последние 30 лет в НХЛ. На второй строчке находится Александр Овечкин, являющийся капитаном «Вашингтона», который в сезоне-2007/2008 забросил 65 шайб.

На первой строчке по голам в одном сезоне за последние 30 лет — Марио Лемье. В сезоне-1995/1996 он стал автором 69 шайб.