Мэттьюс вышел на 2-е место в НХЛ по сезонам со 100+ очков среди игроков, рождённых в США

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла в Монреале на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой гостей со счётом 2:4.

За «Торонто» отличились Макс Доми, Остон Мэттьюс, Мэтт Нис и Бобби Макманн. Результативное действие в этом матче стало для лучшего снайпера текущего регулярного чемпионата 100-м в нынешнем сезоне. Мэттьюс второй раз за свою карьеру добрался до отметки в 100 очков в сезоне НХЛ. Ранее Остон набрал 106 очков в сезоне-2021/2022.

Таким образом Мэттьюс вышел на второе место в НХЛ по сезонам со 100+ очков среди игроков, рождённых в США. Остон по этому показателю сравнялся с целой группой игроков, куда также входят Патрик Кейн, Мэттью Ткачук, Пэт Лафонтен, Кевин Стивенс и Джимми Карсон. Национальный рекорд принадлежит Джереми Рёнику (три сезона).