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«Авангард» сделал квалификационные предложения четверым хоккеистам, включая Мирошниченко

«Авангард» сделал квалификационные предложения четверым хоккеистам, включая Мирошниченко
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ХК «Авангард» сделал квалификационные предложения нападающим Руслану Газизову, Ивану Мирошниченко, Глебу Трикозову и вратарю Фёдору Коротаеву, сообщает пресс-служба клуба. Спортивные права на хоккеистов закрепляются за омским клубом до 31.05.2026.

В нынешнем сезоне НХЛ Мирошниченко принял участие в 20 матчах за «Вашингтон», в которых записал в свой актив два гола и четыре результативных передачи при показателе полезности «-4». Это первый сезон в НХЛ для 20-летнего россиянина.

В текущем сезоне 19-летний Трикозов провёл две встречи за основную команду в Континентальной хоккейной лиге и не отметился результативными действиями. Всего в КХЛ на счету Трикозова три игры без набранных очков. Сегодня Глеб подписал с «Каролиной» трёхлетний контракт новичка. Сделка начнётся в сезоне-2024/2025 и принесёт Трикозову $ 775 тыс.

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