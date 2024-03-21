Овечкин оценил адаптацию Мирошниченко в «Вашингтоне»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о соотечественнике и партнёре по команде Иване Мирошниченко.

«Он многому учится. Он использует такие же клюшки, как и я, это хорошо. Иван начинает разговаривать с ребятами, задавать вопросы. Ему, конечно, тяжело, но иногда нужно снять с себя напряжение. Я был таким же. Мой английский был ужасен, и я задаю трудные вопросы, но это было весёлое время. Я почти уверен, что он это запомнит», — приводит слова Овечкина The Hockey News.

В нынешнем сезоне НХЛ Мирошниченко принял участие в 11 матчах, в которых записал в свой актив два гола и одну результативную передачу при среднем коэффициенте полезности «-1».

Овечкин играет с детьми на пляже в Дубае: