Экс-директор «Трактора»: А. Заварухин меня разочаровал, он не прошёл медные трубы

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин раскритиковал игру «Трактора» в серии с «Локомотивом» и заявил, что разочаровался в главном тренере челябинцев Алексее Заварухине. Челябинцы проиграли третий матч серии со счётом 1:2 и теперь находятся в шаге от вылета из Кубка Гагарина.

«Забивая один гол, как ты выиграешь? Пауза оказалась для этой команды губительной. Пошли матчи, в которых нужно проявить характер, мастерство, силу и выносливость, то есть главные качества хоккеиста. Отдельные хоккеисты играют безобразно. В последнем матче было заметно, что дисциплина сильно хромает. И почему Мыльникову раньше в плей-офф не дали возможности сыграть? Надо было думать наперед, что Фукале может заболеть или получить травму.

Я считаю, что из этого состава выжали все. Только Алексей Заварухин не убедил меня, что он может быть главным тренером, и разочаровал. Он не прошёл медные трубы, ему напели дифирамбов — и психика не выдержала. Зачем он начал запугивать Шалунова? Зачем он даёт обещания? Говорил, что дома будут играть в другой хоккей. Команда и так совершила чудо, попав в полуфинал. Понятно, что всегда хочется большего, но на вещи надо здраво смотреть»,— цитирует Баландина «РБ Спорт».

Четвёртый матч серии между «Трактором» и «Локомотивом» состоится в Челябинске 8 апреля. В первом матче серии травму получил основной голкипер «Трактора» Зак Фукале в столкновении с форвардом «Локомотива» Максимом Шалуновым. Заварухин был недоволен действиями Шалунова и обещал, чтобы нападающий «боялся» матчей в Челябинске.