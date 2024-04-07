Капитан «Северстали» Лишка рассказал о том, как чувствует себя в России

Капитан и нападающий череповецкой «Северстали» Адам Лишка поделился впечатлениями от жизни в России.

«Я себя чувствую полулегионером и полуместным (смеётся). Конечно, я остаюсь легионером для КХЛ, но мне стало гораздо проще общаться с ребятами, понимать менталитет. Я себя комфортно чувствую в команде.

Что мне больше всего нравится в России? В первую очередь я приехал за хоккеем. Мне нравится уровень чемпионата по сравнению с какими-то европейскими лигами.

Что касается жизни, то везде есть разные люди. Есть вещи похожие. Словаки и русские вообще похожи по менталитету. Есть, конечно, какие-то отличия, но я в Череповце, в России встречался только с хорошими людьми. Когда мне требовалась помощь, мне никто не отказывал. Все помогали и нормально общались, я этому очень рад. Ценю в людях честность, когда говорят правду. Все товарищи по команде дружат со мной. Володя Грудинин мне много рассказывал про Байкал. Теперь я очень хочу съездить в те места», — приводит слова Лишки Legalbet.

Лишка выступает за «Северсталь» с 2019 года. В текущем сезоне он провёл за череповецкий клуб 72 игры и набрал 37 (14+13) очков.