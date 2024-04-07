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Заварухин — после 2:3 от «Металлурга»: охота больше от нападающих

Заварухин — после 2:3 от «Металлурга»: охота больше от нападающих
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал поражение (2:3 ОТ) в третьем матче полуфинальной серии Кубка Гагарина с «Металлургом».

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
07 апреля 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 3
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Пресс (Юров, Маклюков) – 10:45 (5x5)     1:1 Хрипунов (Обидин, Бывальцев) – 11:56 (5x5)     1:2 Силантьев (Канцеров) – 42:24 (5x5)     2:2 Романцев (Трямкин, Да Коста) – 59:12 (6x5)     2:3 Джонсон (Карпов, Акользин) – 62:36 (5x5)    

«Быстрый матч с обеих сторон, были моменты в первом периоде и у соперника, и у нас. Во втором периоде «Металлург» был быстрее, делал наложения, не смогли долго выйти из зоны в паре моментов, это дало отпечаток. Здорово, что вытащили матч, но пропустили лёгкий на первый взгляд гол, который решил исход матча.

Состояние Хрипунова после травмы? Не смогу сейчас ответить на этот вопрос.

Неготовыми вышли на овертайм? Не скажу так, были неплохие моменты, у Мэйсека добивание. Были эмоции, хорошие эмоции в раздевалке после гола.

Более агрессивная игра в равных составах? Если честно, охота больше от нападающих, ждём большего, в следующих матчах будет больше угрозы у ворот «Металлурга», надеюсь», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

«Автомобилист» уступает в серии — 1-2. Следующая игра состоится на домашнем льду екатеринбуржцев 9 апреля.

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