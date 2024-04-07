Разин — о принципиальности игр с «Автомобилистом»: идёт полуфинал, речи о мести не идёт

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после победы над «Автомобилистом» (3:2 ОТ) в третьем матче серии полуфинала плей-офф КХЛ высказался о принципиальности этого противостояния.

— Снова не сработало большинство…

— «Автомобилист» — лучшая команда сезона по убиванию большинства, ничего удивительного, они хорошо играют в меньшинстве. Не могу сказать, что мы плохо разыгрывали, были стопроцентные моменты. Одно большинство мы вообще Трямкина убили в функциональном плане, две минуты четвёрка оборонялась. Лучше не забить в большинстве и победить,

— Принципиальны ли для вас матчи с «Автомобилистом»?

— Как вы думаете, почему для меня эти игры принципиальны? Идёт полуфинал, о том, чтобы отомстить клубу, который меня уволил, речи не идёт. Концентрация на то, чтобы выйти в финал. Если я буду думать о том, чтобы отомстить… неважно мне, кого обыгрывать, главное — выйти в финал. Вопрос тут закрыт, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

После сегодняшней победы команда Разина ведёт в серии со счётом 2-1. Следующий матч состоится в Екатеринбурге 9 апреля.