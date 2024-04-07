«Двух столиц не хватает для масштаба зрелища». Светлов — о полуфиналах Кубка Гагарина

Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов заявил, что с вылетом столичных команд упала зрелищность плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

— В целом полуфиналы радуют?

— Будет интересно узнать у телевидения их рейтинги. Всё-таки в нашей стране в хоккее самыми принципиальными были матчи клубов из глубинки против столичных команд. Условно, игры «Трактор» — «Динамо», «Магнитка» — ЦСКА или «Автомобилист» — СКА обсуждались всеми, вызывали максимальный интерес.

Да, в этом плей-офф много интриги, это плюс. Но всё-таки двух столиц для масштаба зрелища как-то не хватает — и это минус. Сужу по своим знакомым, которые на первых этапах плей-офф всё время меня спрашивали, почему так быстро вылетели ЦСКА с «Динамо» и как «Автомобилист» смог пройти СКА, — приводит слова Светлова сайт Russia-Hockey.ru.

Напомним, до полуфинальных раундов Кубка Гагарина не дошла ни одна столичная команда: ЦСКА проиграл в первом раунде «Локомотиву» (1-4), московское «Динамо» во втором раунде уступило «Трактору» (0-4), а «Спартак» — «Металлургу» (2-4). СКА также вылетел из плей-офф после поражения от «Автомобилиста» (1-4).