«Металлург» обыграл «Автомобилист» в третьем матче и вновь вышел вперёд в серии

В Екатеринбурге завершился третий матч полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный «Автомобилист» принимал магнитогорский «Металлург». В овертайме со счётом 3:2 победу одержала команда гостей.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Робин Пресс, Дмитрий Силантьев и Люк Джонсон. Ассистентами выступили Роман Канцеров, Данила Юров, Алексей Маклюков, Павел Акользин и Максим Карпов.
У екатеринбуржцев авторами голов стали Степан Хрипунов и Данил Романцев. Голевые передачи на свой счёт записали Алексей Бывальцев, Андрей Обидин, Стефан Да Коста и Никита Трямкин.
После сегодняшней победы подопечные Андрея Разина повели в серии — 2-1. Следующий матч состоится в Екатеринбурге 9 апреля.
Напомним, во второй паре полуфинала Кубка Гагарина — 2024 играют «Локомотив» и «Трактор». Сейчас счёт в серии 3-0 в пользу железнодорожников.
- 7 апреля 2024
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