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«Металлург» обыграл «Автомобилист» в третьем матче и вновь вышел вперёд в серии

«Металлург» обыграл «Автомобилист» в третьем матче и вновь вышел вперёд в серии
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В Екатеринбурге завершился третий матч полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный «Автомобилист» принимал магнитогорский «Металлург». В овертайме со счётом 3:2 победу одержала команда гостей.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
07 апреля 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 3
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Пресс (Юров, Маклюков) – 10:45 (5x5)     1:1 Хрипунов (Обидин, Бывальцев) – 11:56 (5x5)     1:2 Силантьев (Канцеров) – 42:24 (5x5)     2:2 Романцев (Трямкин, Да Коста) – 59:12 (6x5)     2:3 Джонсон (Карпов, Акользин) – 62:36 (5x5)    

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Робин Пресс, Дмитрий Силантьев и Люк Джонсон. Ассистентами выступили Роман Канцеров, Данила Юров, Алексей Маклюков, Павел Акользин и Максим Карпов.

У екатеринбуржцев авторами голов стали Степан Хрипунов и Данил Романцев. Голевые передачи на свой счёт записали Алексей Бывальцев, Андрей Обидин, Стефан Да Коста и Никита Трямкин.

После сегодняшней победы подопечные Андрея Разина повели в серии — 2-1. Следующий матч состоится в Екатеринбурге 9 апреля.

Напомним, во второй паре полуфинала Кубка Гагарина — 2024 играют «Локомотив» и «Трактор». Сейчас счёт в серии 3-0 в пользу железнодорожников.

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