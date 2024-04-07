Лишка — об Овечкине: с таким талантом он может позволить себе чипсы и сэндвич

Нападающий череповецкой «Северстали» Адам Лишка рассказал о своём питании во время матчей Кубка Гагарина.

«У нас не было какой-то специальной диеты в плей-офф. Надо весь сезон правильно питаться и соблюдать режим. Очень сложно что-то поменять в плей-офф. Хоккеисту намного проще, когда у него есть определённая рутина, ритуал. Перемены могут повлиять, потому что начнёшь думать, что можно есть, что нельзя. Надо делать всё как обычно.

— Может, секрет успеха в чипсах и фастфуде, как на недавнем фото Овечкина?

— Я видел эту фотографию. Каждый должен делать так, как ему хорошо. Если он так питается весь сезон и это приносит ему пользу, наверное, со своим талантом Овечкин может себе позволить чипсы и сэндвич. Он уже привык к этому и от этого хорошо себя чувствует на льду, — приводит слова Лишки Legalbet.

Напомним, в текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Овечкин провёл 73 матча и набрал 62 (29+33) очка.