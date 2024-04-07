«Звёзды СССР в решающих матчах не уходили в тень». Кожевников — о Ткачёве из «Авангарда»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал сезон омского «Авангарда» и игру лидеров команды.

— Как оцените сезон Омска?

— На твёрдую «четвёрку». Ещё летом был уверен в том, что после кадровой передряги фактически разрушенный «Авангард» обречён на провал. Там не было ни вратаря, ни первого звена, ни второго, ни какой-то идеи. Но Антон Курьянов и Ко проявили себя кризисными менеджерами, быстро слепили симпатичную команду. Да и по ходу сезона многие обмены сработали. Смогли, например, найти достойного вратаря Хомченко, мне он в плей-офф запомнился. Я как-то говорил Курьянову, что рыжим всегда везёт. Он это доказывает.

— Игроков клуба покритикуете?

— Капитан Шарипзянов — один из лучших кубковых лидеров КХЛ последних лет, духовитый парень. Но он тоже отдал энергию на сторону — в многочисленных интервью, от которых в плей-офф нужно уходить. А в атаке не вытянули команду омские звёзды. Получаешь многие десятки миллионов — будь добр, отработай их именно в Кубке! Ладно Буше, у него девять голов в плей-офф. Но Спунер, с одним-единственным, не впечатлил. Как и мой любимчик Ткачёв, который, к сожалению, прошёл через плей-офф с нулём голов. Он иногда напоминает мне мастеров советского хоккея, может придумать и нарисовать, светлая голова. Но он должен знать, что в решающих матчах звёзды СССР прибавляли, а не уходили в тень! — приводит слова Кожевникова сайт Russia-Hockey.ru.

Напомним, «Авангард» завершил свой кубковый путь в сезоне-2023/2024 после того, как уступил «Локомотиву» во втором раунде со счётом 3-4.