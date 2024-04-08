«Каролина» обыграла «Коламбус», Свечников забил гол
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
НХЛ - регулярный чемпионат
08 апреля 2024, понедельник. 00:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 0
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Свечников (Мартинук, Шей) – 00:17 2:0 Ахо (Гюнцель, Терявяйнен) – 11:45 (pp) 3:0 Терявяйнен (Славин) – 53:53
В составе победителей забивали Андрей Свечников, Себастьян Ахо и Теуво Терявяйнен. Российский нападающий Евгений Кузнецов завершил матч с коэффициентом полезности «+1». Защитник Дмитрий Орлов не отметился результативными действиями.
Российский нападающий Дмитрий Воронков завершил матч с коэффициентом полезности «-1». Форвард Кирилл Марченко не отметился результативными действиями. Защитник Иван Проворов также не отметился результативными действиями.
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