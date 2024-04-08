«Каролина» обыграла «Коламбус», Свечников забил гол

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

В составе победителей забивали Андрей Свечников, Себастьян Ахо и Теуво Терявяйнен. Российский нападающий Евгений Кузнецов завершил матч с коэффициентом полезности «+1». Защитник Дмитрий Орлов не отметился результативными действиями.

Российский нападающий Дмитрий Воронков завершил матч с коэффициентом полезности «-1». Форвард Кирилл Марченко не отметился результативными действиями. Защитник Иван Проворов также не отметился результативными действиями.