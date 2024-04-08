Как стало известно «Чемпионату», «Витязь» продлит контракт с нападающим Владиславом Карой. Ожидается, что соглашение будет рассчитано сроком на один год.

В прошедшей регулярке Кара провёл 52 матча, в которых набрал 14 очков — забросил шесть шайб и отдал восемь результативных передач с показателем полезности «-11».

В регулярном чемпионате сезона-2022/2023 КХЛ Кара провёл 67 матчей и заработал 35 очков — забросил 20 шайб и отдал 15 результативных передач с показателем полезности «+19». Форвард разделил первое место среди хоккеистов «Витязя» по голам со Скоттом Уилсоном.

Всего в КХЛ на счету нападающего 230 матчей, в которых Кара набрал 67 очков — забросил 34 шайбы и отдал 33 результативные передачи.