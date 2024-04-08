Как стало известно «Чемпионату», нападающий Александр Дарьин продлит контракт с «Витязем». Ожидается, что новое соглашение будет рассчитано сроком на два года.

В прошедшем регулярном сезоне 23-летний форвард провёл 42 матча за «Витязь», в которых набрал 22 очка — забросил восемь шайб и отдал 14 результативных передач с показателем полезности «-12». Форвард начинал сезон в составе нижегородского «Торпедо», за которое провёл шесть матчей с одной результативной передачей с показателем полезности «-1».

Всего в КХЛ Дарьин провёл 98 матчей с учётом плей-офф, в которых набрал 42 очка — забросил 18 шайб и отдал 24 результативные передачи с отрицательным показателем полезности «-15».

«Витязь» завершил регулярку КХЛ на последнем месте в сводной таблице лиги.