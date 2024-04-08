Крикунов — о Ковальчуке: надо заканчивать, когда ещё можешь, а не ждать, когда погонят

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов заявил, что 40-летнему нападающему «Спартака» Илье Ковальчуку нужно завершать игровую карьеру. Ранее в СМИ была информация, что Ковальчук может стать генеральным менеджером «Спартака».

«Я думаю, что он всё уже доказал, потому может спокойно работать генменеджером и не париться, как говорится. Надо заканчивать, когда ты ещё что-то можешь, а не ждать, когда тебя погонят. Он в этом году поиграл, показал, надо нормально закачивать. Тем более опыт работы генменеджером у него есть, в сборной России это было, хоть и давно», – сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги Ковальчук принял участие в 20 матчах, в которых записал на свой счёт четыре заброшенные шайбы и аналогичное количество результативных передач при коэффициенте полезности «-7». В плей-офф Илья сыграл пять матчей без набранных очков.

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