Капитан «Северстали» рассказал про общение с одноклубником Овечкина

Нападающий «Северстали» Адам Лишка рассказал о дружбе с защитником «Вашингтон Кэпиталз» Мартином Фехервари.

«Больше всех дружу с Фехервари из «Вашингтона». Общаемся с ним очень давно, больше 15 лет. Мы оба 1999 года рождения, поэтому в детстве много вместе тренировались и играли. Мы с ним много общаемся. Рассказывает ли он истории про Овечкина? Ничего секретного про него не рассказывает (смеётся). Последний раз он меня поздравлял с подписанием нового контракта», — приводит слова Лишки Legalbet.

Словацкий хоккеист Фехервари выступает за «Кэпиталз» с 2019 года. В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги защитник провёл 61 матч, набрав 15 (3+12) очков.

Напомним, в марте стало известно, что «Северсталь» продлила контракт с Лишкой ещё на один сезон. Словацкий хоккеист выступает за череповецкий клуб с 2018 года. За это время он провёл 329 матчей и набрал 125 очков (53+72). В текущем розыгрыше Кубка Гагарина Лишка провёл пять игр, в которых отметился одной заброшенной шайбой.