Игорь Никитин вышел на третье место по победам в Кубке Гагарина

В Челябинске на «Арене-Трактор» завершился четвёртый матч полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между местным «Трактором» и «Локомотивом». Со счётом 3:0 выиграла ярославская команда.

Для главного тренера «Локомотива» Игоря Никитина эта победа стала 71-й в плей-офф КХЛ. Таким образом он вышел на чистое третье место по победам в Кубке Гагарина. Лидерами по этому показателю являются Зинэтула Билялетдинов (90) и Олег Знарок (79).

Также, «Локомотив» стал первым финалистом текущего розыгрыша Кубка Гагарина, забрав серию со счётом 4-0.

Впервые за 15 лет и второй раз в своей истории железнодорожники сыграют в финале плей-офф КХЛ. Предыдущий раз такое случалось в сезоне-2008/2009, в первый год существования лиги. Тогда ярославский клуб проиграл казанскому «Ак Барсу» со счётом 3-4.