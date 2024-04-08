Никита Кучеров признан первой звездой недели в НХЛ, Панарин – третьей

30-летний российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан первой звездой прошедшей недели (с 1 по 7 апреля) в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

На прошедшей неделе Кучеров добавил в свой актив 10 очков (в четырёх сыгранных матчах): он забросил одну шайбу и сделал девять голевых передач. Никита продолжает возглавлять гонку бомбардиров сезона НХЛ с 136 очками (43+93) в 76 матчах.

Отметим, что ранее Кучеров стал первым россиянином, а также первым крайним нападающим в истории НХЛ, который сделал 90 передач в отельном регулярном сезоне.

Второй звездой недели стал капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, на его счету 6 очков (5+1) в четырёх матчах. Тройку лучших замкнул ещё один россиянин — Артемий Панарин из «Нью-Йорк Рейнджерс». На прошедшей неделе Артемий набрал 8 очков (2+6).