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«Думаю, он второй снайпер после Овечкина». Самсонов — о достижении Мэттьюса

«Думаю, он второй снайпер после Овечкина». Самсонов — о достижении Мэттьюса
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Российский голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов поделился мнением о звёздном одноклубнике Остоне Мэттьюсе, который в сегодняшнем матче с «Питтсбург Пингвинз» (3:2 ОТ) повторил исторический рекорд Александра Овечкина XXI века по голам в регулярном чемпионате (65).

«Да, Остон — снайпер. Думаю, Остон второй после Ови. По-настоящему классный снайпер», — приводит слова Самсонова официальный сайт НХЛ.

Напомним, до конца регулярного чемпионата у Мэттьюса есть ещё пять игр чтобы стать единоличным автором рекорда века по заброшенным шайбам за одну регулярку.

Всего в нынешнем сезоне на счету 26-летнего американца 76 матчей, в которых он набрал 102 (65+37) очка.

«Торонто» набрал 99 очков и занимает третье место в Атлантическом дивизионе, обеспечив себе место в плей-офф.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 апреля 2024, вторник. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
3 : 2
ОТ
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Ракелль (Малкин) – 18:06     1:1 Нис (Броди, Райлли) – 25:36     2:1 Мэттьюс (Таварес) – 41:22 (pp)     2:2 О'Коннор (Жозеф, Кросби) – 53:38     3:2 Маккейб (Мэттьюс, Марнер) – 61:30    
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