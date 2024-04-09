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«Думаю, он второй снайпер после Овечкина». Самсонов — о достижении Мэттьюса

Российский голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов поделился мнением о звёздном одноклубнике Остоне Мэттьюсе, который в сегодняшнем матче с «Питтсбург Пингвинз» (3:2 ОТ) повторил исторический рекорд Александра Овечкина XXI века по голам в регулярном чемпионате (65).

«Да, Остон — снайпер. Думаю, Остон второй после Ови. По-настоящему классный снайпер», — приводит слова Самсонова официальный сайт НХЛ.

Напомним, до конца регулярного чемпионата у Мэттьюса есть ещё пять игр чтобы стать единоличным автором рекорда века по заброшенным шайбам за одну регулярку.

Всего в нынешнем сезоне на счету 26-летнего американца 76 матчей, в которых он набрал 102 (65+37) очка.

«Торонто» набрал 99 очков и занимает третье место в Атлантическом дивизионе, обеспечив себе место в плей-офф.