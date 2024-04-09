«Думаю, он второй снайпер после Овечкина». Самсонов — о достижении Мэттьюса

Российский голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов поделился мнением о звёздном одноклубнике Остоне Мэттьюсе, который в сегодняшнем матче с «Питтсбург Пингвинз» (3:2 ОТ) повторил исторический рекорд Александра Овечкина XXI века по голам в регулярном чемпионате (65).
«Да, Остон — снайпер. Думаю, Остон второй после Ови. По-настоящему классный снайпер», — приводит слова Самсонова официальный сайт НХЛ.
Напомним, до конца регулярного чемпионата у Мэттьюса есть ещё пять игр чтобы стать единоличным автором рекорда века по заброшенным шайбам за одну регулярку.
Всего в нынешнем сезоне на счету 26-летнего американца 76 матчей, в которых он набрал 102 (65+37) очка.
«Торонто» набрал 99 очков и занимает третье место в Атлантическом дивизионе, обеспечив себе место в плей-офф.
- 9 апреля 2024
-
07:38
-
07:28
-
07:08
-
06:54
-
06:36
-
06:13
-
05:54
-
05:45
-
05:27
-
05:14
-
04:57
-
04:53
-
04:46
-
04:12
- 8 апреля 2024
-
23:51
-
23:35
-
22:57
-
22:45
-
22:14
-
21:52
-
21:37
-
21:03
-
20:46
-
20:37
-
20:33
-
20:27
-
20:21
-
20:19
-
20:13
-
20:12
-
20:04
-
20:00
-
19:53
-
19:51
-
19:45