Мэттьюс настиг Овечкина! Забросил очередную шайбу и повторил снайперский рекорд XXI века

«Торонто» переиграл «Питтсбург», а у Остона есть ещё пять матчей, чтобы превзойти достижение Ови.

«Питтсбург» выдаёт мощную концовку регулярного чемпионата, набрав очки в восьми последних матчах, выиграв из них шесть. «Пингвины» пользуются осечками конкурентов, которых разом сразил недуг.

У «Торонто» же свои задачи, больше завязанные на одном человеке. Остон Мэттьюс продолжает погоню за снайперским рекордом XXI века, который принадлежит Овечкину, забросившему в сезоне 2007/2008 65 шайб. Наиболее близки к достижению Ови были четыре игрока: Стэмкос, Пастрняк, Макдэвид и сам Остон. Макдэвиду в прошлом сезоне нужно было забросить четыре шайбы за пять матчей, чтобы превзойти рекорд Александра, однако всемогущий Коннор не справился с этой задачей, забросив лишь две. У Мэттьюса задача полегче – нужно две шайбы за шесть матчей.

Материалы по теме Мэттьюсу нужно забить два гола в шести матчах, чтобы лишить Овечкина рекорда XXI века

Первый период ясно показал, какая команда обеспечила себе выход в плей-офф, а какая всеми силами пытается запрыгнуть в остановившийся на мгновение последний вагон. «Питтсбург» на протяжении всего периода владел игровым преимуществом, что вылилось в два большинства, однако игра с численным преимуществом ничуть не помогла «пингвинам». Зато помогла ошибка Ильи Любушкина, который не смог вывести шайбу из зоны, после чего Малкин скинул шайбу на Ракелля, а тот исхитрился с разворота послать шайбу в дальний угол.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Из раздевалки игроки «Торонто» вышли приободрёнными и в первой половине сминали «Питтсбург», Остон Мэттьюс был самым активным, но распечатал Недельковича не он – Ти Джей Броди вложил шайбу в крюк Нису, который направил её в ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Но потом хозяева сами себе сломали игру удалениями, и трудиться в поте лица пришлось уже Самсонову, который выдал несколько роскошных спасений.

А в начале третьего периода пришло время истории – Остон Мэттьюс реализовал большинство и настиг Александра Овечкина, забросив 65-ю шайбу в нынешнем сезоне.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Материалы по теме Видео Разные эмоции Мэттьюса и Карлссона после исторического гола американского форварда

«Питтсбург» сейчас не в такой ситуации, чтобы разбрасываться очками, и настырность привела-таки «пингвинов» к овертайму – Дрю О'Коннор добил шайбу в ворота.

Но в овертайме «Торонто» забросил победную на второй минуте и матч подошёл к концу. «Питтсбург» упускает возможность подняться в зону плей-офф, а Остон Мэттьюс повторил снайперский рекорд Овечкина в XXI веке и имеет ещё пять матчей в запасе, чтобы превзойти его.