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Дубль Айкела не помог «Вегасу» обыграть «Ванкувер». У Гертла первое очко за «Голден Найтс»

Дубль Айкела не помог «Вегасу» обыграть «Ванкувер». У Гертла первое очко за «Голден Найтс»
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В Ванкувере (Канада) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Ванкувер Кэнакс» нанёс поражение «Вегас Голден Найтс» (4:3).

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024
НХЛ - регулярный чемпионат
09 апреля 2024, вторник. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
4 : 3
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Айкел (Ханифин, Томпсон) – 01:51 (pp)     0:2 Айкел (Маршессо) – 08:06     1:2 Гарланд (Хьюз, Миллер) – 11:50 (pp)     2:2 Хьюз (Бёзер, Миллер) – 14:26 (pp)     2:3 Ханифин (Айкел, Гертл) – 29:33 (pp)     3:3 Бёзер (Петтерссон, Майерс) – 33:10     4:3 Гарланд (Миллер, Джошуа) – 38:31    

Дубль в составе победителей на счету нападающего Конора Гарланда. Ещё по шайбе забросили Куинн Хьюз и Брок Бёзер.

У гостей дублем отметился Джек Айкел. Ещё один гол на счету Ноа Хэнифина.

Отметим, что в этом матче свою первую игру за «Голден Найтс» проводил чешский нападающий Томаш Гертл, выменянный 8 марта из «Сан-Хосе Шаркс» и восстанавливавшийся всё это время после травмы колена. В этой встрече Гертл отметился результативной передачей.

«Ванкувер» набрал 104 очка и лидирует в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, обеспечив себе место в плей-офф.

«Вегас» остался с 92 очками и находится в зоне уайлд-кард.

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