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Дубль Айкела не помог «Вегасу» обыграть «Ванкувер». У Гертла первое очко за «Голден Найтс»

В Ванкувере (Канада) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Ванкувер Кэнакс» нанёс поражение «Вегас Голден Найтс» (4:3).

Дубль в составе победителей на счету нападающего Конора Гарланда. Ещё по шайбе забросили Куинн Хьюз и Брок Бёзер.

У гостей дублем отметился Джек Айкел. Ещё один гол на счету Ноа Хэнифина.

Отметим, что в этом матче свою первую игру за «Голден Найтс» проводил чешский нападающий Томаш Гертл, выменянный 8 марта из «Сан-Хосе Шаркс» и восстанавливавшийся всё это время после травмы колена. В этой встрече Гертл отметился результативной передачей.

«Ванкувер» набрал 104 очка и лидирует в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, обеспечив себе место в плей-офф.

«Вегас» остался с 92 очками и находится в зоне уайлд-кард.