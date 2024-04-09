Дубль Айкела не помог «Вегасу» обыграть «Ванкувер». У Гертла первое очко за «Голден Найтс»
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В Ванкувере (Канада) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Ванкувер Кэнакс» нанёс поражение «Вегас Голден Найтс» (4:3).
НХЛ - регулярный чемпионат
09 апреля 2024, вторник. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
4 : 3
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Айкел (Ханифин, Томпсон) – 01:51 (pp) 0:2 Айкел (Маршессо) – 08:06 1:2 Гарланд (Хьюз, Миллер) – 11:50 (pp) 2:2 Хьюз (Бёзер, Миллер) – 14:26 (pp) 2:3 Ханифин (Айкел, Гертл) – 29:33 (pp) 3:3 Бёзер (Петтерссон, Майерс) – 33:10 4:3 Гарланд (Миллер, Джошуа) – 38:31
Дубль в составе победителей на счету нападающего Конора Гарланда. Ещё по шайбе забросили Куинн Хьюз и Брок Бёзер.
У гостей дублем отметился Джек Айкел. Ещё один гол на счету Ноа Хэнифина.
Отметим, что в этом матче свою первую игру за «Голден Найтс» проводил чешский нападающий Томаш Гертл, выменянный 8 марта из «Сан-Хосе Шаркс» и восстанавливавшийся всё это время после травмы колена. В этой встрече Гертл отметился результативной передачей.
«Ванкувер» набрал 104 очка и лидирует в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, обеспечив себе место в плей-офф.
«Вегас» остался с 92 очками и находится в зоне уайлд-кард.
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