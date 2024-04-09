«Сделай или умри». Форвард Ти Джей Оши — о ситуации в «Вашингтоне»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши прокомментировал ситуацию в клубе в отношении борьбы за плей-офф НХЛ.

«Пару недель назад мы хотели просто довести нашу игру и наши стандарты до определённого уровня, а всё остальное пришло бы само по себе. Теперь нам нужно достичь этого стандарта и побеждать в играх. Вы можете использовать любую метафору, которую захотите: прижаты к стене, сделай или умри и всё такое. Но нам нужны победы, особенно в ближайшей встрече с «Детройтом», — приводит слова Оши официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

В следующем матче «Вашингтон» встретится с «Детройт Ред Уингз». Игра состоится в ночь на 10 апреля и начнётся в 2:00 мск. «Кэпиталз» занимают 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 83 очка.