Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Автомобилист — Металлург Мг. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Сделай или умри». Форвард Ти Джей Оши — о ситуации в «Вашингтоне»

«Сделай или умри». Форвард Ти Джей Оши — о ситуации в «Вашингтоне»
Комментарии

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши прокомментировал ситуацию в клубе в отношении борьбы за плей-офф НХЛ.

«Пару недель назад мы хотели просто довести нашу игру и наши стандарты до определённого уровня, а всё остальное пришло бы само по себе. Теперь нам нужно достичь этого стандарта и побеждать в играх. Вы можете использовать любую метафору, которую захотите: прижаты к стене, сделай или умри и всё такое. Но нам нужны победы, особенно в ближайшей встрече с «Детройтом», — приводит слова Оши официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

В следующем матче «Вашингтон» встретится с «Детройт Ред Уингз». Игра состоится в ночь на 10 апреля и начнётся в 2:00 мск. «Кэпиталз» занимают 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 83 очка.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 апреля 2024, среда. 02:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Материалы по теме
Карбери: «Вашингтон» всё ещё в гонке за плей-офф, как бы безумно это ни звучало
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android