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Карбери: «Вашингтон» всё ещё в гонке за плей-офф, как бы безумно это ни звучало

Карбери: «Вашингтон» всё ещё в гонке за плей-офф, как бы безумно это ни звучало
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери рассказал, что команда всё ещё в гонке за плей-офф, несмотря на шесть поражений подряд в последних матчах.

«Мы всё ещё в гонке за плей-офф, как бы безумно это ни звучало. Мы находимся в одной победе от того, чтобы потенциально контролировать свою собственную судьбу. Несмотря на то что нам было трудно набирать очки, мы всё ещё в борьбе. Теперь нам нужно играть намного лучше», — цитирует Карбери официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

В следующем матче «Вашингтон» встретится с «Детройт Ред Уингз». Игра состоится в ночь на 10 апреля и начнётся в 2:00 мск. «Кэпиталз» занимают 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 83 очка.

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НХЛ - регулярный чемпионат
10 апреля 2024, среда. 02:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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