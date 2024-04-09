Видео победного гола «Автомобилиста» за 7 секунд до конца матча после ошибки Гераськина

В Екатеринбурге прошёл четвёртый матч полуфинальной серии розыгрыша Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Автомобилист» принимает «Металлург». Волевую победу в матче одержал «Автомобилист» со счётом 5:3 и сравнял счёт в серии 2-2.
«Автомобилист» забил победный гол за семь секунд до конца третьего периода. «Металлург» провёл концовку в непрерывных атаках и имел несколько отличных голевых моментов. Форвард «Магнитки» Игорь Гераськин заигрался с шайбой в чужой зоне и отдал неточную передачу, которой обрезал своих партнёров. В результате чего игроки «Автомобилиста» убежали два в один и Степан Хрипунов замкнул передачу Брукса Мэйсека.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Благодаря этой победе «Автомобилист» сравнял счёт в серии. Пятый матч пройдёт в Магнитогорске 11 апреля.
- 9 апреля 2024
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