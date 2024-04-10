Защитник «Миннесоты»: Капризов — наше конкурентное преимущество

Защитник «Миннесоты Уайлд» Зак Богосян высказался об успешной игре российского нападающего клуба Кирилла Капризова во встрече с «Колорадо Эвеланш».

«Очевидно, он отлично сыграл. Капризов наше конкурентное преимущество, которое мы ищем, и он может вести за собой команду. Есть игроки, способные руководить командой. Очевидно, у „Колорадо“ это Маккиннон, а у нас — Кирилл. Он играет потрясающе», — приводит слова Богосяна официальный сайт НХЛ.

Сегодня, 10 апреля, «Колорадо Эвеланш» обыграл на своей площадке «Миннесоту Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:2 (2:2, 3:0, 0:0).

За «Миннесоту» заброшенной шайбой в большинстве отметился российский нападающий Кирилл Капризов. Этот гол стал 56-м при игре в большинстве для форварда за свою карьеру. Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Капризов вышел на четвёртое место в истории «Миннесоты» по голам в большинстве.