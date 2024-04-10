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Капризов вышел на четвёртое место в истории «Миннесоты» по голам в большинстве

Капризов вышел на четвёртое место в истории «Миннесоты» по голам в большинстве
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Сегодня, 10 апреля, «Колорадо Эвеланш» обыграл на своей площадке «Миннесоту Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:2 (2:2, 3:0, 0:0).

За «Миннесоту» заброшенной шайбой в большинстве отметился российский нападающий Кирилл Капризов. Этот гол стал 56-м при игре в большинстве для форварда за свою карьеру. Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Капризов вышел на четвёртое место в истории «Миннесоты» по голам в большинстве, обойдя Эндрю Брюнетта (55). На третьем месте — Мариан Габорик (59), на втором — Микко Койву (60), рекорд принадлежит Заку Паризе (69).

После 79 матчей «Колорадо» занимает третье место в Западной конференции со 104 очками. «Миннесота» расположилась на 10-й строчке, набрав 82 очка.

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