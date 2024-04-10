Вячеслав Фетисов: Овечкин станет недосягаемым на ближайшие 100 лет

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал 30-ю шайбу капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в нынешнем сезоне.

«Непростой сезон у Саши, но он молодец, добрался до отметки в 30 голов. Это серьёзный показатель даже для него — человека, который забивает больше. Главный рекорд у него ещё впереди — стать лучшим бомбардиром (снайпером. — Прим. «Чемпионата») за всю историю мирового хоккея, но я уверен, что он доберётся до этой вершины и станет недосягаемым на ближайшие 100 лет. Главное, чтобы на это сил хватило. А так, 18 сезонов с 30 шайбами — это крутой результат», — цитирует Фетисова «Советский спорт».

В нынешнем сезоне 38-летний россиянин принял участие в 75 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 30 шайб и сделал 33 результативные передачи при показателе полезности «-21» и 20 минутах штрафного времени.

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