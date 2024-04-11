Трёхкратный чемпион мира поделился мнением, какие легионеры должны играть в КХЛ

Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина Алексей Терещенко поделился мнением, какие легионеры должны играть в КХЛ.

«Взять того же Буше. Топовый игрок. Почему таких же игроков не привозить и не приглашать в команду? Тот же Уилл, Хмелевски и так далее. Тот же Пакетт, например, в «Динамо». Человек выигрывал Кубок Стэнли. Вы посмотрите, как он играет: и шайбы ловит на себя, умеет играть «четыре на пять», «пять на четыре». Он выигрывал кубок не просто так. На них народ ходит смотреть. Они повышают уровень лиги. Если мы хотим расти, то нужно не в тепличных условиях это делать. Нужно же у кого-то расти, у кого-то учиться», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.