Терещенко: Разин пытается успокоить ребят своими высказываниями

Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина Алексей Терещенко оценил борьбу в серии между «Металлургом» и «Автомобилистом».

«Четвёртый матч получился огненным, хорошим. «Автомобилист» — молодцы. Опять же, не хватает немного опыта «Металлургу». Хоть и Андрей Владимирович [Разин] говорит, что они будут играть в атакующий хоккей, но это плей-офф. Думаю, не то чтобы лукавит, а пытается просто успокоить ребят своими высказываниями. Конечно, когда вы ведёте 3:0, такие игры нужно доводить до победы.

Думаю, негативно упущенный матч на «Металлург» не подействует. Есть и опытные ребята, и тренерский штаб, поэтому дальше нас ждёт интересная борьба, будет интересно смотреть», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.