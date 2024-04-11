«Амур» продлил контракт с лучшим снайпером клуба прошедшего сезона

«Амур» продлил контракт с нападающим Владиславом Барулиным, сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв в своём телеграм-канале. Контракт имеет односторонний характер и рассчитан на один сезон.

Форвард провёл свой лучший чемпионат в карьере и стал лучшим снайпером «Амура» в прошедшем сезоне. 27-летний Барулин в 62 матчах регулярного чемпионата забросил 17 шайб и отдал 14 результативных передач. В шести матчах плей-офф нападающий отметился тремя баллами. В прошедшем чемпионате форвард достиг отметки в 100 матчей за хабаровскую команду и получил вызов в сборную команду России.

Напомним, «Амур» завершил регулярный сезон на восьмом месте в таблице Восточной конференции, набрав 71 очко после 68 встреч. В первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги хабаровский клуб уступил «Металлургу» в шести матчах (2-4).