Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Представитель Овечкина отреагировал на новый великий рекорд Александра в НХЛ

Представитель Овечкина отреагировал на новый великий рекорд Александра в НХЛ
Комментарии

Глеб Чистяков, представляющий интересы Александра Овечкина в России, отреагировал на новый рекорд россиянина в НХЛ. Овечкин забросил шайбу в ворота «Детройта» (2:1), которая стала для него 30-й в текущем сезоне, и стал первым хоккеистом в истории НХЛ, кому удалось провести 18 сезонов минимум с 30 голами.

«Безусловно, это очередная веха, достижение Александра, которое будет вписано в историю. Столько сезонов с такой результативностью! Но по-прежнему Саша играет на команду, и главная задача сейчас — это попасть в плей-офф и продолжать играть. Чем меньше концентрируешься на рекордах, тем легче и быстрее они покоряются», – сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Материалы по теме
«Не хватает слов». Что в «Вашингтоне» говорят о новом великом рекорде Овечкина?
Видео
«Не хватает слов». Что в «Вашингтоне» говорят о новом великом рекорде Овечкина?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android