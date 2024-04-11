Представитель Овечкина отреагировал на новый великий рекорд Александра в НХЛ

Глеб Чистяков, представляющий интересы Александра Овечкина в России, отреагировал на новый рекорд россиянина в НХЛ. Овечкин забросил шайбу в ворота «Детройта» (2:1), которая стала для него 30-й в текущем сезоне, и стал первым хоккеистом в истории НХЛ, кому удалось провести 18 сезонов минимум с 30 голами.

«Безусловно, это очередная веха, достижение Александра, которое будет вписано в историю. Столько сезонов с такой результативностью! Но по-прежнему Саша играет на команду, и главная задача сейчас — это попасть в плей-офф и продолжать играть. Чем меньше концентрируешься на рекордах, тем легче и быстрее они покоряются», – сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.