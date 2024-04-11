Щитов: Разин шутит на пресс-конференциях, потому что уверен в хорошем результате серии

Известный в прошлом защитник клубов КХЛ Никита Щитов высказался об обидном поражении «Металлурга» в четвёртом матче полуфинальной серии с «Автомобилистом» (3:5), по ходу которого магнитогорцы вели с разницей в три шайбы, а победный гол пропустили за семь секунд до конца третьего периода при равном счёте. Эта победа позволила «Автомобилисту» сравнять счёт в серии 2-2.

«Что произошло с «Металлургом»? Такое иногда бывает. «Магнитка» поймала кураж. Она здорово играла в атаке, без оглядки на свои ворота. А «Автомобилист» терпел и реализовывал свои моменты. «Магнитке» нужно было строже сыграть и исключить такие глупые ошибки как у Гераськина. У неё скоростная команда, она могла бы дожать. Но действовала она самоуверенно, за что и поплатилась.

Но мне очень нравится, что Андрей Разин уверенно ведёт себя на пресс-конференциях после поражений. Он шутит, у него нет досады. Это говорит о том, что тренер уверен в хорошем результате», – цитирует Щитова «РБ Спорт».

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин шутил на пресс-конференциях, что «убьёт» своих игроков за грубые ошибки. Однако тренер не позволяет себе публично критиковать своих подопечных даже за результативные ошибки. Пятый матч серии пройдёт сегодня, 11 апреля, в Магнитогорске.