«Вот вы ошибались? И живы ещё». Мощная речь тренера «Металлурга» после нелепого поражения

«Автомобилист», проигрывая 0:3, отыгрался, а затем вырвал победу в четвёртом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина – 2024 с «Металлургом» (5:3). После игры главные тренеры обеих команд – Андрей Разин и Николай Заварухин – выдали яркую пресс-конференцию.

«Это такая жизнь, вы что-то ляпнули, вас же не выгнали никуда»

— Хорошее начало, повели 3:0. Забили в большинстве, немножко нас расслабило, первый гол пропустили ненужный, после чего «Автомобилист» включился. Отрезок после 3:1 играли очень плохо, второй третий период даже лучше соперника играли, но проиграли. Жизнь продолжается, серия стартовала заново, — подвёл итог матча главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.

— Почему не создали более комфортное преимущество?

— Это заслуга «Автомобилиста», они пошли в атаку и перевернули игру.

— Откуда такое большое количество контратак у соперника?

— Ну бывает такое, во втором периоде был отрезок, когда много ненужных контратак пропустили. Мы играем в такой стиль, у нас команда подобрана играть в таком стиле. Можно было откидываться, строить «автобусы», но наш стиль весь сезон приносит результат, не хочется от него отказываться даже в плей-офф.

— Говорили, что Набокова убьёте. Что будет с Гераськиным?

— Набокова после сезона постараюсь расстрелять, Мухаметова, теперь Гераськина. Да ничего не случилось, парень не увидел, начал делать перепас, в последний момент руки пошли. Мы рисковали, хотели выиграть: не проиграть, а выиграть, это разные вещи. Я поставил ребят, которые весь третий период владели шайбой в чужой зоне, атаковали, создавали много моментов. Нарвались на контратаку, бывает. Я один раз пошутил с Набоковым — тема закрыта, никого я расстреливать не буду, все живы и здоровы.

— Может ли игрок потерять место в составе за такую ошибку?

— Вот вы в жизни совершали ошибки? (вопрос к одному из журналистов. – Прим. «Чемпионата»). Вы живы ещё, из состава вас не убрали, приглашают на «Скользкий лёд», а там конкуренция большая. Это такая жизнь, вы что-то ляпнули, вас же не выгнали никуда. Это хоккей, кто-то явно ошибается: вратарь ошибся — гол.

«Автомобилист» — «Металлург» — 5:3 Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

Так звёзды сошлись, за семь секунд до конца пропустить гол. С другой стороны, Гераськин, если вспоминать регулярный чемпионат, он одним действием оказал решающий вклад в наше первое место. Помните вы это? Не помните, а я хорошо помню, когда он в игре с «Авангардом» за 0,1 секунды до конца отдал на пустые ворота Юрову. Теперь мы боремся в полуфинале. Поэтому Гераськин в порядке, пусть рискует.

— Простые голы расслабили игроков?

— В чём-то вы правы. Первый гол был ненужный: нельзя допускать, чтобы человек так выкатывался, делал паузу на пятаке, тем более Да Коста – мастеровитый хоккеист. Дали сопернику шанс, плюс трибуны в Екатеринбурге создали шикарную атмосферу. Команда полетела, Голышев крылышки раскрыл, вчера ему помяли крылышки, сегодня он их вон как раскрыл.

— Во всех матчах серии ваша команда пропускает на последних минутах?

— Какой счёт в серии? 2-2. Всё нормально.

— Станет ли поражение психологическим ударом?

— Когда мы вчера пропустили в конце игры, наша команда должна была психологически подняться. Любая игра начинается со счёта 0:0, все ошибки анализируются. Задача тренерского штаба и персонала — подготовить ребят, чтобы они забыли эту игру, чтобы пришли люди в чёрном, нажали на кнопочку, и игра начнётся со счёта 0:0. Надо верить в себя и быть уверенным в себе. Не всегда будет так, как ты захочешь, но в своей карьере я всегда верил в себя, и это самое главное.

«Не пожалел, что выпустил Галкина в старте, его вины в шайбах нет»

— Начало с нашей стороны — «чёрт побери», соперник был быстрее, забил хорошие голы, где мы недоработали. Здорово, что верили, проявили мужицкий хоккейный характер, вытащили тяжёлую игру против сильного соперника. Главное — восстановиться, чтобы вернулись эмоции, ехать в Магнитогорск против быстрой команды, которая создаёт больше моментов. Где-то нам больше приходится обороняться, но были в этой игре хорошие моменты для голов, во втором периоде выходы в ноль. Атмосфера нас гнала вперёд, особенно когда проигрывали, наверное, болельщикам понравился хоккей. Мы рады, что парни бились за эту игру, — заявил главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

— Весь плей-офф проигрывали, когда первыми пропускали. Что удалось изменить?

— Да ничего не меняли особо, именно рисунок игры. Хотели больше действовать с шайбой, это не получалось, соперник нас накрывал, был быстрее. Здорово, что переломили ход игры, это дало уверенность ребятам, выиграли матч.

— Насколько такие матчи формируют чемпионскую психологию?

— Парни не бросили играть, наши болельщики помогли в этом, атмосфера была фантастической. Это даёт уверенность в дальнейших играх, надо порадоваться, надо, чтобы в играх были эмоции и желание.

— Вы быстро перевели Хрипунова к Да Косте и Голышеву. Это ваше ключевое решение сегодня?

— Возможно, так встряхнули немножко атаку и звенья, Лёха Макеев с Бывальцевым иначе заиграл, это пошло на пользу по результатам.

— Была ли вероятность того, что Хрипунов не сыграет сегодня?

— Были такие сомнения, если честно.

— Мы привыкли к терпеливому стилю игры вашей команды. Нужно держать голову холодной в следующей игре?

— Нужно держать баланс. В этой серии тяжело нам даются контратаки, соперник очень быстрый, их нападающие быстро срываются из зоны обороны. Важен контроль шайбы, мы много давали шайбу сопернику, из-за чего было преимущество. Нужно больше открываний друг под друга, контроль шайбы важен, контратаки нужны против быстрой команды.

Николай Заварухин Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

— Пожалели ли о решении выпустить Галкина в старте?

— Не пожалел. Готовили его, были вопросы по вратарям. Он не виноват в этих шайбах, там выход в ноль и подставление с лёта. Парень был готов играть, так сложилось, это спорт. Не ощутил разницы в игре команды при двух вратарях.

— Во всех матчах серии забиваете на последних минутах. В чём секрет?

— Так обстоятельства складываются.

— Была ли усиленная злость после поражения в овертайме и счёта 0:3?

— Неприятно было проигрывать, лёгкий гол пропустили в той игре, здесь начало не совсем хорошее. Но команда перестроилась, это главное.

— Как поддержали брата после вылета «Трактора»?

— Написал ему сообщение поддержки, хороший результат дал, он молодчик, пусть готовится работать дальше.

— Как Кизимов проявил себя после возвращения во второе звено?

— Он сегодня вышел в звене лидеров, забил гол, сочетание сработало, посмотрим дальше.