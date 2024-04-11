Бывший вице-капитан минского «Динамо» Буйницкий завершил игровую карьеру в 27 лет

Бывший вице-капитан минского «Динамо» Дмитрий Буйницкий завершил игровую карьеру в 27 лет, сообщает «Белорусский хоккей». Форвард выступал за юниорскую, молодёжную и взрослую сборные Беларуси.

«Больше не буду играть, если только на любительском уровне. На предсезонке я был в минском «Динамо» у Квартальнова. Посмотрел, что максимум я могу выжать 3-4 звено. Мне это просто неинтересно. Я удовольствие от хоккея вообще не получаю. Решил закончить. Я ни о чём не жалею. По хоккею не скучаю. КХЛ смотрю с удовольствием, сам бы не хотел играть», — цитирует Буйницкого «Белорусский хоккей».

Буйницкий провёл в КХЛ 163 матча, в которых набрал 28 очков — забрсоил 18 шайб и отдал 10 результативных передач. Нападающий подавляющее большинство матчей в лиге провёл за минское «Динамо», лишь девять игр сыграв за магнитогорский «Металлург».