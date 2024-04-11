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Анатолий Голышев делит лидерство с Ридом Буше в списке лучших снайперов Кубка Гагарина

В Магнитогорске закончился пятый матч в полуфинальной серии Кубка Гагарина — 2024, в которой местный «Металлург» принимал «Автомобилист». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2. Счёт в серии стал 3-2 в пользу «Магнитки».

Нападающий клуба из Екатеринбурга Анатолий Голышев во встрече отметился заброшенной шайбой, которая для форварда стала девятой в этом розыгрыше Кубка Гагарина — 2024. Голышев делит лидерство в списке лучших снайперов плей-офф КХЛ с нападающим «Авангарда» Ридом Буше. Напомним, омский клуб закончил выступление в Кубке Гагарина, уступив в серии 1/4 финала ярославскому «Локомотиву» (3-4).

Также Анатолий Голышев возглавил список лучших бомбардиров плей-офф КХЛ, имея в активе 16 (9+7) очков в 14 играх.

Следующая игра в серии «Металлург» — «Автомобилист» состоится послезавтра, 13 апреля, в Екатеринбурге. Начало встречи — в 14:00 мск.

Список лучших бомбардиров можно посмотреть здесь, с лидерами снайперской гонки текущего сезона ознакомиться тут

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