«Металлург» дома победил «Автомобилист» и находится в шаге от финала Кубка Гагарина

В Магнитогорске закончился пятый матч в полуфинальной серии Кубка Гагарина — 2024, в которой местный «Металлург» принимал «Автомобилист». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2. Счёт в серии стал 3-2 в пользу «Магнитки».

На 10-й минуте первого периода Денис Зернов с передач Валерия Орехова и Дмитрия Силантьева открыл счёт в матче. Спустя 10 минут Денис Зернов с передачи Дмитрия Силантьева удвоил преимущество хозяев, оформив дубль.

На 18-й минуте второго периода Анатолий Голышев с передач Дениса Баранцева и Сергея Зборовского размочил счёт в игре.

В начале третьего игрового отрезка Кирилл Воробьёв с передач Алексея Макеева и Анатолия Голышева сделал счёт 2:2. На седьмой минуте периода Даниил Вовченко с передач Александра Петунина и Игоря Гераськина во второй раз в матче вывел «Магнитку» вперёд. В конце встречи Денис Зернов оформив хет-трик, а затем Игорь Гераськин установил окончательный счёт в игре.

Следующая игра в этой серии состоится послезавтра, 13 апреля, в Екатеринбурге. Начало встречи — в 14:00 мск.

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