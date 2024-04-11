Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Металлург – Автомобилист 5:2, как сыграли, кто победил, результат матча плей-офф КХЛ 11 апреля

«Металлург» дома победил «Автомобилист» и находится в шаге от финала Кубка Гагарина
Аудио-версия:
Комментарии

В Магнитогорске закончился пятый матч в полуфинальной серии Кубка Гагарина — 2024, в которой местный «Металлург» принимал «Автомобилист». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2. Счёт в серии стал 3-2 в пользу «Магнитки».

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
11 апреля 2024, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
5 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Зернов (Орехов, Силантьев) – 09:50 (5x5)     2:0 Зернов (Силантьев) – 19:40 (5x5)     2:1 Голышев (Баранцев, Зборовский) – 37:26 (5x5)     2:2 Воробьёв (Макеев, Голышев) – 42:54 (5x5)     3:2 Вовченко (Петунин, Гераськин) – 46:36 (5x4)     4:2 Зернов (Канцеров, Ерёменко) – 56:52 (5x5)     5:2 Гераськин (Карпов, Маклюков) – 59:58 (en)    

На 10-й минуте первого периода Денис Зернов с передач Валерия Орехова и Дмитрия Силантьева открыл счёт в матче. Спустя 10 минут Денис Зернов с передачи Дмитрия Силантьева удвоил преимущество хозяев, оформив дубль.

На 18-й минуте второго периода Анатолий Голышев с передач Дениса Баранцева и Сергея Зборовского размочил счёт в игре.

В начале третьего игрового отрезка Кирилл Воробьёв с передач Алексея Макеева и Анатолия Голышева сделал счёт 2:2. На седьмой минуте периода Даниил Вовченко с передач Александра Петунина и Игоря Гераськина во второй раз в матче вывел «Магнитку» вперёд. В конце встречи Денис Зернов оформив хет-трик, а затем Игорь Гераськин установил окончательный счёт в игре.

Следующая игра в этой серии состоится послезавтра, 13 апреля, в Екатеринбурге. Начало встречи — в 14:00 мск.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь плей-офф КХЛ
Сетка плей-офф КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android