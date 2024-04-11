Гендиректор «Авангарда» подробно рассказал о причинах смены тренера по ходу плей-офф

Генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков подробно рассказал о причинах смены тренера по ходу плей-офф. Напомним, после поражения омского клуба от «Локомотива» (0:7) Михаила Кравца на посту главного тренера сменил Сергей Звягин.

«Понимаю, что всем интересна позиция по смене тренера. Решение принято не на эмоциях от одной игры, оно было обдуманным, рождалось при многочасовых дискуссиях.

У нас в принципе решения на эмоциях не принимаются. Меня этому научил в том числе опыт многолетней работы в спорте, в футболе, а наш председатель совета директоров Михаил Аверин всю жизнь работает в юриспруденции и, как профессионал, к каждому вопросу подходит предельно внимательно и взвешенно.

Поражение 0:7 не стало причиной само по себе, оно заострило необходимость перемен. Триггером стал общий счёт в серии в тот момент. Да, конечно, это был риск. Проще всего было ничего не менять и при плохом раскладе сделать тренера крайним. Но мы взяли на себя ответственность. Понимали: если считаем, что команде нужна другая эмоция, другая игра, нужны перемены здесь и сейчас, нужно действовать, пока серия не потеряна», — написал Чистяков в своём телеграм-канале.

Серия второго раунда между «Локомотивом» и «Авангардом» завершилась победой ярославцев в семи матчах. По ходу серии железнодорожники вели со счётом 3-1, а омский клуб поменял главного тренера. Напомним, впервые в текущем сезоне КХЛ был введён перекрёстный плей-офф, благодаря которому команды Западной и Восточной конференции встретились между собой уже во втором раунде.